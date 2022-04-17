Представники селищної ради наголошують, що ситуація в населених пунктах громади розвивається по-різному. Але з міркувань безпеки назви вони не вказують.
До теми Росіяни виводять техніку з Борівської громади у бік Донеччини: зрадник показав їм шлях
Найскладніше – в старостинських округах громади
Там російські окупанти займаються мародерством: вдираються в пусті домівки, забирають дорогі речі та техніку; роблять обшуки в інших хатах. Деколи просто все виносять.
Очевидці також бачили, як росіяни кидали гранати у підвали мирних мешканців громади.
Були випадки вкидання бойових гранат до погребів у домоволодіннях мирних жителів, – йдеться у дописі.
Нагадаємо, зараз Борівська громада повністю окупована. Зараз там взагалі немає мобільного зв’язку та інтернету.
Важливо – Будуть важкі бої, наші війська почали рух: дивіться відео