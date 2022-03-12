Мародеры, их фамилии будет знать вся страна – Садовый осудил завышение цен на аренду во Львове
12 марта 2022 , 19:50Читати новину українською
Андрей Садовый резко осудил завышение цен на аренду жилья во Львове.
По словам Садового, по состоянию на 12 марта есть, по меньшей мере, 10 подтвержденных фактов завышения аренды жилья.
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Ожидается, что уже завтра, 13 марта, фамилии недобросовестных арендодателей будет знать весь город.
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