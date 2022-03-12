Мародеры, их фамилии будет знать вся страна – Садовый осудил завышение цен на аренду во Львове

Андрей Садовый резко осудил завышение цен на аренду жилья во Львове.

По словам Садового, по состоянию на 12 марта есть, по меньшей мере, 10 подтвержденных фактов завышения аренды жилья.

Важно Не мародерствуйте на людях: мэр Франковска Марцинкив пригрозил недобросовестным арендодателям

Ожидается, что уже завтра, 13 марта, фамилии недобросовестных арендодателей будет знать весь город.

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