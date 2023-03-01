Генерал "Марсель" заявил о пусках ракет с аэродрома Оленья: что говорят Воздушные силы

Сергей Мельник – начальник Харьковского военного гарнизона – заявил, что российские захватчики запустили ракеты с аэродрома Оленья. В то же время в Воздушных силах не подтверждают сообщение.

Мельник заявил, что ориентировочное время подлета к Украине – 17:00. Кроме того, он сообщил, что в воздухе находятся 5 вражеских Ту-95МС. Это означает, что возможны новые пуски.

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Что говорят в Воздушных силах

Юрий Игнат – спикер Воздушных сил ВСУ – в комментарии 24 каналу заявил, что не подтверждает информацию о запуске ракет из аэродрома Оленья. Он подчеркнул, что у Воздушных сил нет соответствующих данных.

Игнат посоветовал людям доверять информацию только из официальных источников и оперативно реагировать на оповещение о воздушной тревоге. Когда объявляют об опасности, нужно немедленно уходить в укрытие гражданской защиты.

Кроме того, Игнат подчеркнул, что Воздушные силы постоянно находятся наготове.

Угроза атак – высокая

Наталья Гуменюк – спикер ОК "Юг" – рассказала, что Россия вывела в Черное море немало кораблей. Среди них – 5 ракетоносителей. В частности, подводные. Проблема состоит в том, что пуск ракет с них сложно выявлять для сил противовоздушной обороны.

Поэтому угроза считается очень высокой. И такое количество ракетоносителей давно не фиксировалось в Черном море. Они не выводили сразу так много,

– сказала Гуменюк.

Кроме того, по словам Гуменюк, фиксируют значительную активность российской авиации. Захватчики выискивают новую тактику применения ракетных ударов.

Представитель ОК "Юг" предупредило, что Россия не обязательно планирует нанести массированный ракетный удар. Могут быть точечные. В то же время все говорит о высоком уровне угрозы. Не стоит паниковать. Но следует очень оперативно реагировать на все предупреждения об опасности.

Украинцев предупредили, что стоит доверять только информации из официальных источников. Враг ведет активную информационную войну и атакует Украину не только ракетами, но и фейками.