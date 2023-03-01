Вероятно, дроны были запущены из Брянской области. Об этом сообщили британские разведчики.

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До последней атаки дронами Украины не поступало никаких сообщений об использовании БПЛА OWA в Украине. Так, снижение темпов ударов дронами OWA, вероятно, свидетельствует о том, что Россия исчерпала свои текущие запасы.

Она, вероятно, будет искать пополнение запасов,

– отметили разведчики.

Из-за вектора атаки БПЛА "Шахид", скорее всего, были запущены из Брянской области. Ранее единственным пунктом запуска, который наблюдали с середины декабря 2022 года, был Краснодарский край через Азовское море.

"Вторая пусковая площадка даст россиянам другое направление атаки, ближе к Киеву. Вероятно, это уменьшит время пребывания в воздухе над Украиной и попытку еще больше растянуть украинскую ПВО", – добавили в британской разведке.

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