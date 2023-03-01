Ймовірно, дрони були запущені з Брянської області. Про це повідомили британські розвідники.

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Росія знайшла зручніше місце для запуску "Шахідів"

До останньої дронової атаки України не надходило жодних повідомлень про використання БПЛА OWA в Україні. Так, зниження темпів ударів дронами OWA, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси

Вона, ймовірно, шукатиме поповнення запасів,

– зазначили розвідники.

Через вектор атаки БПЛА "Шахід", найімовірніше, були запущені з Брянської області. Раніше єдиним пунктом запуску, який спостерігали з середини грудня 2022 року, був Краснодарський край через Азовське море.

"Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближче до Києва. Ймовірно, це зменшить час перебування у повітрі над Україною та спробу ще більше розтягнути українську ППО", – додали у британській розвідці.

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