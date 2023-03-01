Ймовірно, дрони були запущені з Брянської області. Про це повідомили британські розвідники.
Важливо "Ця тривога була складною": над Полтавщиною збили до 5 "Шахідів", над Київщиною була ворожа ціль
Росія знайшла зручніше місце для запуску "Шахідів"
До останньої дронової атаки України не надходило жодних повідомлень про використання БПЛА OWA в Україні. Так, зниження темпів ударів дронами OWA, ймовірно, свідчить про те, що Росія вичерпала свої поточні запаси
Вона, ймовірно, шукатиме поповнення запасів,
– зазначили розвідники.
Через вектор атаки БПЛА "Шахід", найімовірніше, були запущені з Брянської області. Раніше єдиним пунктом запуску, який спостерігали з середини грудня 2022 року, був Краснодарський край через Азовське море.
"Другий пусковий майданчик дасть росіянам інший напрямок атаки, ближче до Києва. Ймовірно, це зменшить час перебування у повітрі над Україною та спробу ще більше розтягнути українську ППО", – додали у британській розвідці.
Окупанти атакують Україну дронами-камікадзе
- Ввечері 28 лютого Росія запустила по Україні іранські "Шахіди". У Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу, а у Кременчуці пролунали вибухи.
- Як стало відомо, вночі наші сили ППО знищили 4 БпЛА типу "Shahed".
- Також у ніч на 27 лютого російські загарбники атакували Україну іранськими дронами-камікадзе Shahed-136. Вони змінили місце запуску.
- Юрій Ігнат розповів, що упродовж польоту Shahed-136 активно маневрують, щоб обходити зони ураження ППО. На жаль, окупанти подекуди мають інформацію щодо приблизного розташування українських зенітних ракетних комплексів.
- За словами Ігната, окупанти запускали "Шахіди" не зі східного узбережжя Азовського моря. Цього разу ворожі дрони летіли з території Брянської області Росії. Чим ближче місце запуску до цілі – тим менше перешкод на шляху мають "Шахіди".