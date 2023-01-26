Михаилу Жизневскому – белорусскому участнику Революции Достоинства сегодня могло исполниться 35 лет. Он был убит 22 января 9 лет назад. Как прошел памятный ход – читайте в репортаже 24 Канала

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Организатор акции Олег Овчинников рассказал, что акцию проводят ежегодно с 2016 года. Каждый год участники идут по тому же пути, что в 2014 году, когда провожали Михаила Жизневского в последний путь.

Олег Овчинников – организатор Марша памяти Михаилу Жизневскому / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

26 января – это день, когда многотысячная толпа проводила тело с нашим героем Михаилом Женевским по центру Киева. Так совпало, что этот день – это день его рождения. Начиная с 2016 года мы проводим ход, марш в его честь,

– рассказал Олег Овчинников.

Маршрут памятного марша: Михайловская площадь – Софиевская площадь – Европейская площадь – народный мемориал Жизневскому на улице Грушевского.



В Киеве прошел Марш памяти погибших за Украину белорусов / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

В этом году акция могла не состояться, ведь согласно украинскому законодательству проводить акции в военное время запрещено. Однако полиция разрешила провести Марш.

Марш памяти Михаилу Жизневскому: видео

Такие акции нужно не только проводить, но и помнить погибших героев. Они положили начало этой борьбе, общей борьбе, которую мы продолжаем сейчас,

– считает Олег.



Участники акции почтили память погибших во время Революции Достоинства / Фото Валентины Полищук, 24 Канал



Михаилу Жизневскому в этом году могло исполниться 35 лет / Фото Валентины Полищук, 24

Память о героях вечна. Украинцы всегда будут помнить, какой ценой дается свобода. Белорусы продолжают стоять рядом с украинцем и во время полномасштабной войны.

Несмотря на то, что самопровозглашенный диктатор Владимир Лукашенко втянул свою страну в войну, украинцы ценят против белорусского народа.

Марш памяти героя Небесной сотни, героя Украины и Белоруссии Михаила Жизневского / Фото Валентины Полищук, 24 Канал

"Белорусы продолжают гибнуть за Украину"

Олег Овчинников говорит, что белорусы помогают украинцам всеми возможными способами: "доначат на ВСУ, помогают беженцам, воюют в Украине, гибнут на фронте за Украину".

Заметьте Сегодня за независимость Украины погиб доброволец из Беларуси



Белорусы, погибшие за Украину / Фото Валентины Полищук, 24

Вы наверняка слышали о делах рельсовых партизан, которым простреливают колени при попытках задержания. Можно просто загуглить, сколько сейчас сидящих за поддержку Украины политзаключенных в Беларуси,

– подчеркнул Олег Овчинников.

По его словам, это очень ясно показывает, как белорусы помогают Украине в войне.

Важно! По данным мониторинговой группы "Белорусский Гаюн", за Украину отдали свои жизни 33 белоруса, и это лишь известные имена. Реальные цифры могут быть еще выше.