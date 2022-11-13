Простые россияне требуют ядерной войны

"Активисты", оказавшиеся праворадикалами и национал-социалистами требовали от руководства России нанести ядерный удар ракетами "Сармат" по центрам принятия решений в Вашингтоне, то есть открыто призывали к ядерной войне.

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Но перед тем, как озвучивать свои абсурдные пожелания, следовало узнать, что ударить "Сарматом" по Вашингтону невозможно, по крайней мере. Об этом в своем стриме рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 канал.

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Что не так с ракетами "Сармат"

Дело в том, что сейчас Россия имеет в лучшем для нее одну или две ракеты "Сармат", хотя бывший глава "Роскосмоса" Рогозин и пугал весь мир тем, что в 2023 году они должны выпустить 50 таких ракет, а Путин заявлял, это те ракеты, которые должны заставить задуматься. Однако похоже, что что-то пошло не по плану, поскольку летом 2022 года был лишь осуществлен первый пробный пуск ракеты "Сармат".

Далее предстоит целая серия испытаний и пусков. Но для того, чтобы их осуществить, нужно иметь эти ракеты, то есть изготовить их. По словам Жданова, сейчас они производятся в лабораторных условиях, то есть это – не заводское производство и не серийный выпуск, ведь первые партии, как правило, составляют на базе научно-производственных объединений при конструкторских бюро.

Следовательно, требования и призывы митингующих абсолютно абсурдны. Но ведь россияне по-другому не могут – они думают, что могут напугать весь мир, но этот самый мир уже давно знает, что скрывается под безумными угрозами.

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Почему еще протестуют россияне

Украина и другие цивилизованные страны ожидали, что российское общество выйдет на протесты в начале полномасштабной войны, которую развязал кровавый диктатор Путин. Однако массовым митингам быть не суждено – россияне оправдывались тем, что ничего не решают и боятся наказания за участие в акциях протеста.

На днях некоторые россияне все же отважились выйти на улицы против власти. Однако их смутила не жестокая и циничная война против украинцев, а "сдача Херсона". Так, 61-летний мужчина из Москвы 9 ноября, после заявления об уходе россиян с правого берега Херсонщины, вышел на Красную площадь с плакатом с надписью "Предатели, прое*али все".

Подобная "акция протеста" состоялась и в Перми. Там представительница национал-большевистской партии России вышла в центр города с плакатом: "Сдали Херсон, сдадут и Москву". Оба "активиста", конечно же, быстро задержали.