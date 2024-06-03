Столичные власти заявили, что не согласовывали проведение Марша Равенства в метро

В КГГА заявили, что не согласовывали проведение Марша равенства в столичном метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию.

Марш Равенства, который организуют впервые с начала войны, должен был состояться в киевском метро.

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Марш Равенства не проведут в метро

Столичные власти объяснили, что метрополитен – это объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города. Метро остается объектом повышенного риска из-за ограниченности пространства, графика движения поездов и большого пассажиропотока.

Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городская власть не может разрешить проведение Марша равенства в метро,

– отметили в КГГА.

Власти отметили, что информация о якобы остановке движения метро на время проведения Марша равенства и выделении на его организацию средств из городского бюджета абсолютно не соответствует действительности. По словам КГГА, эти сообщения якобы призваны возмутить общество и дестабилизировать ситуацию в столице.

В то же время столичная власть подчеркнула, что правозащитные и информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на утверждение равенства, являются важными и в условиях военного положения.

Что известно о Марше равенства в столице