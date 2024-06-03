Столичные власти заявили, что не согласовывали проведение Марша Равенства в метро
Источник:КГГА
В КГГА заявили, что не согласовывали проведение Марша равенства в столичном метро. Из соображений безопасности организаторов просят выбрать другую локацию.
Марш Равенства, который организуют впервые с начала войны, должен был состояться в киевском метро.
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Марш Равенства не проведут в метро
Столичные власти объяснили, что метрополитен – это объект двойного назначения и часть критической инфраструктуры города. Метро остается объектом повышенного риска из-за ограниченности пространства, графика движения поездов и большого пассажиропотока.
Чтобы не подвергать опасности участников мероприятия и пассажиров, избежать возможных провокаций, городская власть не может разрешить проведение Марша равенства в метро,
– отметили в КГГА.
Власти отметили, что информация о якобы остановке движения метро на время проведения Марша равенства и выделении на его организацию средств из городского бюджета абсолютно не соответствует действительности. По словам КГГА, эти сообщения якобы призваны возмутить общество и дестабилизировать ситуацию в столице.
В то же время столичная власть подчеркнула, что правозащитные и информационно-разъяснительные мероприятия, направленные на утверждение равенства, являются важными и в условиях военного положения.
Что известно о Марше равенства в столице
- Во время полномасштабной войны в Украине не проходили Марши Равенства. Последний раз "КиевПрайд" организовывал мероприятия в поддержку ЛГБТК+ сообщества в июне 2021 года, тогда 16 июня 2021 года проходил и Марш Равенства.
- 9 июня 2024 года состоится Благотворительный образовательный фестиваль "КиевПрайд" в арт-центре Closer. На фестивале можно будет послушать лекции, дискуссии, посетить креативные мастерские, ярмарку украинских брендов, психологические консультации, мастер-классы и насладиться музыкальной программой.
- В условиях полномасштабной войны вход на фестиваль будет платным – благотворительный взнос на нужды ВСУ. Так, организаторы собирают 4 миллиона гривен для защитников и защитниц.
- 16 июня 2024 года в Киеве состоится Марш Равенства, который должен был проходить в столичном метро. По плану, участие в нем должны были бы принять не более 500 человек – активисты, представители ЛГБТК+ сообщества и правозащитных организаций, волонтеры.