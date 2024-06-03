Могут провести в метро и без согласования: в KyivPride говорят, что встреча с КГГА не состоялась

В КГГА заявили, что не согласовывали проведение Марша равенства в столичном метро. В то же время в KyivPride сообщили, что Марш может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования властей.

В общественной организации KyivPride написали, что ряд телеграмм-каналов начал распространять фейки, которые привели к острой публичной реакции.

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Состоится ли Марш равенства

КиевПрайд сообщили, что никогда не обращались в КГГА с просьбой о закрытии станций метро или выделении средств из городского бюджета. Организаторы отметили, что выступают против втягивания КиевПрайда в политическое противостояние в столице.

Общественная организация "КиевПрайд" 16 мая обратилась к Киевской городской военной администрации с предложением организовать встречу и согласовать различные варианты проведения Марша. К сожалению, по состоянию на сегодня, такой встречи не состоялось. Мы обеспокоены тем, что общение с городскими властями вышло в публичную плоскость и приобрело эмоциональную окраску,

– говорится в официальном заявлении.

Из-за опасности ракетной атаки, метро рассматривают как основное и наиболее безопасное место для проведения Марша. Организаторы также напоминают о положительном опыте ХарьковПрайда.

КиевПрайд 2024 может состояться в метро в той или иной форме и без официального согласования КГГА или Киевского метрополитена, однако мы как организаторы всегда выступаем за диалог с властью,

– отмечают в организации.

Организаторы надеются на конструктивный диалог и совместный поиск решений, которые позволят провести Марш КиевПрайд 2024 как можно безопаснее.

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