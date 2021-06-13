Праздничные мероприятия начались на площади Свободы. Там начали Марш украинских сил, в котором приняли участие несколько тысяч участников.

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Кроме этого, уже в 11:00 на проспекте Мира стартовал масштабный марш военной техники – с конечной остановкой на Театральной площади.

После этого состоялся пеший парад защитников Мариуполя. К мероприятиям присоединились бойцы "Азова", которые в 2014 году освободили город от захватчиков.

Марш в Мариуполе 13 июня / Фото "Национального корпуса"

Кроме бойцов "Азова", в параде приняли участие воинские части №3057 с оркестром, отряд морской охраны, полицейские, пограничники, 56 ОМПБр и курсанты.

Марш украинских сил в Мариуполе: смотрите видео

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