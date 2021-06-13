Праздничные мероприятия начались на площади Свободы. Там начали Марш украинских сил, в котором приняли участие несколько тысяч участников.
К теме Зеленский поздравил украинцев с 7 годовщиной освобождения Мариуполя от оккупантов
Кроме этого, уже в 11:00 на проспекте Мира стартовал масштабный марш военной техники – с конечной остановкой на Театральной площади.
После этого состоялся пеший парад защитников Мариуполя. К мероприятиям присоединились бойцы "Азова", которые в 2014 году освободили город от захватчиков.
Марш в Мариуполе 13 июня / Фото "Национального корпуса"
Кроме бойцов "Азова", в параде приняли участие воинские части №3057 с оркестром, отряд морской охраны, полицейские, пограничники, 56 ОМПБр и курсанты.
Марш украинских сил в Мариуполе: смотрите видео
Освобождение Мариуполя: что стоит знать
- 13 июня в Украине отмечают День освобождения Мариуполя от российских захватчиков. Как портовый город и логистический центр город имел большое значение для оккупантов. Впрочем, украинцам удалось защитить его.
- В операции по освобождению Мариуполя принимали участие 150 бойцов "Азова", 2 роты батальона "Днепр-1", 2 роты Нацгвардии, бойцы 79-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, а также спецподразделение МВД.
- Во время операции по освобождению города пострадали 5 украинских военных. Среди гражданских никто не получил серьезных ранений.
- В бою ликвидировали 5 оккупантов, примерно 20 боевиков попали плен. Однако большей части российских наемников, к сожалению, удалось бежать.