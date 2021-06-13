Святкові заходи розпочалися на площі Свободи. Там почали Марш українських сил, у якому взяли участь кілька тисяч учасників.
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Крім цього, вже об 11:00 на проспекті Миру стартував масштабний марш військової техніки – з кінцевою зупинкою на Театральній площі.
Після цього відбувся піший парад захисників Маріуполя. До заходів долучилися бійці "Азову", які у 2014 році звільнили місто від загарбників.
Марш у Маріуполі 13 червня / Фото "Національного корпусу"
Окрім бійців "Азову", у параді взяли участь військові частини №3057 з оркестром, загін морської охорони, поліцейські, прикордонники, 56 ОМПБр та курсанти.
Марш українських сил у Маріуполі: дивіться відео
Звільнення Маріуполя: що варто знати
- 13 червня в Україні відзначають День визволення Маріуполя від російських загарбників. Як портове місто та логістичний центр місто велике значення для окупантів. Втім, українцям вдалося захистити його.
- У операції зі звільнення Маріуполя брали участь 150 бійців "Азову", 2 роти батальйону "Дніпро-1", 2 роти Нацгвардії, бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, а також спецпідрозділ МВС.
- Під час операції зі звільнення міста постраждали 5 українських військових. Серед цивільних ніхто не отримав серйозних поранень.
- У бою ліквідували 5 окупантів, приблизно 20 бойовиків потрапили полон. Проте більшій частині російських найманців, на жаль, вдалося втекти.