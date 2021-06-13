Святкові заходи розпочалися на площі Свободи. Там почали Марш українських сил, у якому взяли участь кілька тисяч учасників.

До теми Зеленський привітав українців із 7 річницею звільнення Маріуполя від окупантів

Крім цього, вже об 11:00 на проспекті Миру стартував масштабний марш військової техніки – з кінцевою зупинкою на Театральній площі. 

Після цього відбувся піший парад захисників Маріуполя. До заходів долучилися бійці "Азову", які у 2014 році звільнили місто від загарбників.

Марш у Маріуполі 13 червня / Фото "Національного корпусу"


Окрім бійців "Азову", у параді взяли участь військові частини №3057 з оркестром, загін морської охорони, поліцейські, прикордонники, 56 ОМПБр та курсанти.

Марш українських сил у Маріуполі: дивіться відео

Звільнення Маріуполя: що варто знати

  • 13 червня в Україні відзначають День визволення Маріуполя від російських загарбників. Як портове місто та логістичний центр місто велике значення для окупантів. Втім, українцям вдалося захистити його.
  • У операції зі звільнення Маріуполя брали участь 150 бійців "Азову", 2 роти батальйону "Дніпро-1", 2 роти Нацгвардії, бійці 79-ї окремої аеромобільної бригади ЗСУ, а також спецпідрозділ МВС.
  • Під час операції зі звільнення міста постраждали 5 українських військових. Серед цивільних ніхто не отримав серйозних поранень.
  • У бою ліквідували 5 окупантів, приблизно 20 бойовиків потрапили полон. Проте більшій частині російських найманців, на жаль, вдалося втекти. 