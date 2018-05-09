Марш "Бессмертного полка" состоялся в Варшаве: из польских чиновников никто не пришел

9 мая на советском кладбище в Варшаве организовали 2-часовой марш "Бессмертного полка".

На марш пришло много людей. Все они были с георгиевскими лентами, передает корреспондент 24 Канала в прямом эфире.

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Людей привозили целыми автобусами. Это были и старики, и представители дипломатического корпуса России, и русскоязычные военнослужащие. Вместе с тем, из польских чиновников никто не пришел.

На марше звучали советские песни, возлагались цветы.

Столкновений и провокаций не было.

Добавим, что 9 мая в Польше вообще не празднуется как День победы. Там отмечают День примирения 8 мая.

Напомним, что в среду, 9 мая, в Киеве также состоялся марш "Бессмертного полка".