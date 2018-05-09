Марш "Безсмертного полку" відбувся у Варшаві: з польських високопосадовців ніхто не прийшов

9 травня на радянському цвинтарі у Варшаві організували 2-годинний марш "Безсмертного полку".

На марш прийшло багато людей. Всі вони були із георгіївськими стрічками, передає кореспондентка 24 Каналу у прямому ефірі.

Читайте також: У наших радикалів вистачає ідіотизму, щоб робити картинку для Кремля безкоштовно, – історик

Людей привозили цілими автобусами. Це були і люди похилого віку, і представники дипломатичного корпусу Росії, і російськомовні військовослужбовці. Разом з тим, з польських високопосадовців ніхто не прийшов.

На марші лунали радянські пісні, відбувалось покладання квітів.

Сутичок і провокацій не було.

Додамо, що 9 травня у Польщі взагалі не святкується як День перемоги. Там відзначають День примирення 8 травня.

Нагадаємо, що у середу, 9 травня, у Києві також відбувся марш "Безсмертного полку".