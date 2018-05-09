У наших радикалів вистачає ідіотизму, щоб робити картинку для Кремля безкоштовно, – історик

Через вплив російської пропаганди в Україні стало більше людей, які відчувають ностальгію за СРСР. І тому є загроза провокацій під час відзначення Дня перемоги.

Про це сайту "24" розповів координатор громадського проекту "LIKБЕЗ. Історичний фронт" Кирило Галушко.

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Зокрема, зауважує фахівець, згідно із соцопитуваннями, тих, хто ностальгує за СРСР – близько 30%. Здебільшого це літні люди, але такі настрої прищеплюються і середньому поколінню, яке не дуже пам’ятає ті часи, але їм створили відповідний образ. Приміром, зазначає Галушко, до Дня Перемоги в Маріуполі розвісили білборди: "Танки грязі не бояться". "Великая победа" (які потім демонтували через протести активістів – "24"). А шматочки так званого "Бессмертного полку" будуть кудись ходити 9 травня.

В Україні працюють російські спецслужби. Тому на 9 травня влаштовуються провокації там, де представники націоналістичних сил перешкоджатимуть ході ветеранів. Хоча насправді ветеранів, спроможних ходити, – одиниці. Будуть йти якісь арлекіни, обвішані нагородами, які фізично не могли брати участь у Другій світовій війні. Але буде гарна картинка для росЗМІ,

– зазначає Кирило Галушко.

Потім, розповідає експерт, росЗМІ покажуть "радикалізм" українських націоналістів і фашистської хунти, які "проти тих", хто переміг Гітлера.

"В наших радикалів вистачає ідіотизму, щоб робити гарну картинку для Кремля безкоштовно. А росЗМІ усе змішуватимуть: що країни Європи теж потерпіли у війні, і наші союзники разом із Москвою перемогли нацизм. Такі сценарії розігруватимуться, якщо людям за це платять. Це інформаційне втручання, інструмент, який працює не лише проти України, а є засобом впливу серед радянської діаспори в Європі, США. І треба цього уникати", – наголосив Кирило Галушко.

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