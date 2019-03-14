Маршрут общественного транспорта в Киеве изменится из-за реконструкции Шулявского путепровода

С 16 марта 2019 из-за реконструкции транспортной развязки на пересечении улиц Вадима Гетьмана – Александра Довженко и проспекта Победы закроется движение троллейбусов № 22, 27, 42. Также будут внесены изменения в работу наземного общественного транспорта.

Все схемы маршрутов указаны на официальном портале Киева.

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Пассажиры автобусов маршрута № 27ТР имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в троллейбусе, пассажиры троллейбусных маршрутов № 21К, 22К, 27К, 27А, 30К, 42Д имеют право проезда по месячным проездным билетам, приобретенным для проезда в автобусе,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что движение организуют следующим образом:

– троллейбусов маршрута № 21к "Ул. Кадетский гай – Индустриальный путепровод";

– троллейбусов маршрута № 22к "Международный аэропорт "Киев" ("Жуляны") – Воздухофлотский мост";

– троллейбусов маршрута №27к "Зал. Ст." Киев – Волинский – Индустриальный путепровод";

– троллейбусов маршрута №27А "ст. М. "Почайна" – ул. Дегтяревская";

– троллейбусов маршрута № 30К "ул. Милославская – ул. Дегтяревская";

– троллейбусов маршрута № 42Д "ст. М. "Лыбидская" – зал. Ст. "Киев–Волынский";

– автобусов маршрута № 27ТР "ул. Дегтяревская – Индустриальный путепровод";

– троллейбусов маршрута №30 от ул. Милославской до ул. Дорогожицкой по собственному маршруту, далее – ул. Дорогожицкая – ул. Рижская (в обратном направлении без заезда на ул. Рижскую) – ул. Дорогожицкая – ул. Юрия Ильенко – ст. м. "Лукьяновская" – ул. В. Черновола – просп. Воздухофлотский – Севастопольская площадь – далее до ул. Кадетский Гай по собственному маршруту;

– автобусов маршрута № 2 "Улица Булгакова – улица Шолуденко" в направлении ул. Шолуденко трассой от ул. Булгакова к б-ру Вацлава Гавела по собственному маршруту, далее – ул. Николая Василенко – ул. Победы до ул. Пушечной, дальше по собственному маршруту.