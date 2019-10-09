Маршрутка столкнулась с грузовиком в Запорожье: есть жертвы, много пострадавших

В Запорожье на улице Истомина маршрутное такси столкнулось с грузовым автомобилем. В результате как минимум один человек погиб, также много пострадавших.

По информации пресс-службы Нацполиции области, инцидент произошел около 14:20 9 октября.

Обратите внимание! Грузовик с маршруткой столкнулись подо Львовом: много пострадавших

Что предварительно известно о последствиях этой аварии:

– погибла одна пассажирка маршрутного такси,

– 8 человек попали в больницу,

– двое из пострадавших – несовершеннолетние.

Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр и устанавливает все обстоятельства и причины.

Смертельное столкновение маршрутки и грузовика произошло в Запорожье

Это уже не первое смертельное ДТП в Запорожье за последнюю неделю. В частности, 6 числа 15-летний парень выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате 14-летний пассажир его машины от полученных травм погиб на месте. Еще двух ребят 2004 и 2005 годов рождения госпитализировали.