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      Маршрутка столкнулась с грузовиком в Запорожье: есть жертвы, много пострадавших

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      Маршрутка въехала в грузовик в Запорожье: один человек погиб, 8 – в больнице (иллюстративное фото)
      Маршрутка въехала в грузовик в Запорожье: один человек погиб, 8 – в больнице (иллюстративное фото) / Соцсети

      В Запорожье на улице Истомина маршрутное такси столкнулось с грузовым автомобилем. В результате как минимум один человек погиб, также много пострадавших.

      По информации пресс-службы Нацполиции области, инцидент произошел около 14:20 9 октября.

      Обратите внимание! Грузовик с маршруткой столкнулись подо Львовом: много пострадавших

      Что предварительно известно о последствиях этой аварии:

      – погибла одна пассажирка маршрутного такси,

      – 8 человек попали в больницу,

      – двое из пострадавших – несовершеннолетние.

      Сейчас на месте ДТП работает следственно-оперативная группа, которая проводит осмотр и устанавливает все обстоятельства и причины.

      Смертельна ДТП, вантажівка, маршрутка, Запоріжжя, жертва Смертельное столкновение маршрутки и грузовика произошло в Запорожье

      Это уже не первое смертельное ДТП в Запорожье за последнюю неделю. В частности, 6 числа 15-летний парень выехал на встречную полосу и столкнулся с другим авто. В результате 14-летний пассажир его машины от полученных травм погиб на месте. Еще двух ребят 2004 и 2005 годов рождения госпитализировали.

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      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Полиция Криминальные новости Аварии и ДТП Новости Запорожья Жертвы
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