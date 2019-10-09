Маршрутка зіткнулася з вантажівкою у Запоріжжі: є жертва, багато потерпілих

У Запоріжжі на вулиці Істоміна маршрутне таксі зіткнулося з вантажним автомобілем. У результаті щонайменше одна людина загинула, також є багато потерпілих.

За інформацією прессужби Нацполіції області, інцидент трапився близько 14:20 9 жовтня.

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Що попередньо відомо про наслідки цієї аварії:

– загинула одна пасажирка маршрутного таксі,

– 8 осіб потрапили до лікарні,

– двоє з потерпілих – неповнолітні.

Наразі на місці ДТП працює слідчо-оперативна група, яка проводить огляд і встановлює всі обставини та причини.



Смертельне зіткнення маршрутки та вантажівки сталося на Запоріжжі

Це вже не перша смертельна ДТП у Запоріжжя упродовж останнього тижня. Зокрема, 6 числа 15-річний хлопець виїхав зустрічну смугу та зіткнувся з іншим авто. У результаті 14-річний пасажир його машини від отриманих травм загинув на місці. Ще двох хлопців 2004 та 2005 років народження госпіталізували.