Маршруты передвижения из-за обстрелов не изменились, – Никифоров о визите Зеленского на Донбасс

Пророссийские боевики активизировали обстрелы населенных пунктов на Донбассе, под огонь попали – школа и детсад. В настоящее время президент Зеленский совершает плановый визит в зону ООС.

То, что визит президента на Донбасс был запланирован ранее и не был связан с обстрелами, сообщил 24 каналу спикер главы государства Сергей Никифоров. Он отметил, что график визита в зону проведения операции Объединенных сил, а также локации не меняли.

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Маршруты передвижения из-за обстрелов не изменились, – Никифоров

Президент действительно находится в зоне ООС, но это плановая поездка. Мы сейчас находимся в Донецкой области. Из-за обстрелов его маршруты передвижения не изменились,

– объяснил Никифоров.

Представитель президента подчеркнули, что Зеленский провел экстренный разговор с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем. Политики обсудили обострения на Донбассе и обстрелы 17 февраля.

Зеленский назвал обстрелы боевиков провокацией

Отметим, что глава Украины уже отреагировал на циничные действия боевиков. В твиттере Зеленский написал, что это большая провокация со стороны пророссийских сил.

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Что известно об обстрелах оккупантов на Донбассе: коротко

Только за первую половину 17 февраля боевики произвели около 30 обстрелов. Из них более 20 – с использованием запрещенного вооружения.

Ранение получил украинский военный и несколько гражданских.

Под огонь попал детский сад в Станице Луганской и школа во Врубовке.

Украинский МИД обратился к западным партнерам с просьбой осудить действия пророссийских сил.

Управление генпрокурора и СБУ открыли уголовные производства.

Президент Зеленский совершает визит в зону ООС: видео