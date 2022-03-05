Маршруты проработаны, все согласовано, – Кириленко о "зеленых коридорах"
Глава Донецкой ОГА Павел Кириленко рассказал об открытии "зеленых коридоров". В частности он отметил, что маршруты уже проработаны, а также все согласовано.
В эфире 24 канала глава Донецкой ОГА Павел Кириленко сообщил о запуске "зеленых коридоров". В частности он отметил, что удалось согласовать маршруты.
Важно В Мариуполе с 11:00 начнется эвакуация "зеленым коридором": выезжать можно и на собственном авто
Маршрут "зеленого коридора" уже согласован
Павел Кириленко подчеркнул, что сейчас существует настоящая гуманитарная катастрофа в Мариупольском районе и Волновахском районе. Так что это основные направления для работы.
Всю ночь буквально прорабатывались направления. Очень сложная была процедура,
– прокомментировал он.
Известно же, что маршрут "зеленого коридора" будет таким: Мариуполь – Никольское – Розовка – Пологи – Орехов – Запорожье.
Начнется эвакуация в 11:00. Горожанам разрешат выезжать как организованным властями транспортом, так и личным.
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