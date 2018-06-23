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Мартыненко мог получать конфиденциальную информацию из Генпрокуратуры, – Лещенко

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Николай Мартиненко
Николай Мартиненко / Фото из открытых источников

Во время обыска в офисе Мартыненко детективы НАБУ среди прочего изъяли письмо, которое он отправил осенью 2015 года на адрес своего секретаря. В письме содержался текст его запроса в Генеральную прокуратуру Украины, а вместе с ним и ответ, который ГПУ должна была на него предоставить.

Об этом в своем блоге "Честная политика" рассказал Сергей Лещенко.

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По его словам, это свидетельствует о том, что нардеп мог получать конфиденциальную информацию из Генпрокуратуры, а также влиять на сотрудников правоохранительных органов.

Так же избежали ответственности и чиновники, которые добились освобождения Мартыненко на поруки. Когда год назад его задержали по делу о хищении денег на государственном предприятии "Восточный горно-обогатительный комбинат", поручиться за него пришли полтора десятка депутатов, один министр и даже член Центральной избирательной комиссии – все по квоте "Народного фронта",
– отметил Лещенко.

Также он добавил, что такому параду чиновников удивилась даже тогдашняя глава Нацгентства предотвращения коррупции Наталья Корчак, которая назвала это "недопустимым" и "нонсенсом". Тогда же Корчак пообещала, что возглавляемое ею агентство предотвращения коррупции "даст свою оценку действиям министров, которые принимали участие в судебном заседании и взяли на поруки экс-депутата Николая Мартыненко".

Наталія Корчак
Наталья Корчак

"Но вот прошел год, которого больше, чем достаточно, чтобы оценить действия чиновников. Я направил обращение к НАЗК и получил ответ уже нового руководителя. Цитирую ответ: "Нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов со стороны указанных лиц не выявлено". Единственный орган, который оказался способным расследовать сделки Мартыненко, стало НАБУ. Именно по их материалам в сотрудничестве с правоохранителями Швейцарии, Австрии и Чехии Мартыненко было предъявлено подозрение – дело уже завершено и передается в суд", – рассказал Лещенко.

Он подчеркнул, что именно поэтому украинцы должны защищать НАБУ – как единый орган, который разорвал круговую поруку коррупционеров.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Лещенко "Честная политика" за 23 июня 2018

 

Теги: Новости Украины ГПУ Новости политики Коррупция НАБУ Видеоблоги Николай Мартыненко НАПК
Источник: 24 канал
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