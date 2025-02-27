Сырье для брони в танках: Мартынов обвинил экс-партнера Боголюбова в помощи России

Эксакционер "Приватбанка" Алексей Мартынов отреагировал на информацию о связи грузинского завода ферросплавов Боголюбова с Россией.

Об этом Мартынов написал в фейсбуке, передает 24 Канал.

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Новый эпизод преступной деятельности моего "не партнера" Боголюбова: в 2021 году – 2023 году продукция грузинского завода ферросплавов Боголюбова обеспечивала существенную долю потребностей России. Да, Грузия покрывала от 38% до 51% (!) общих потребностей России – из них почти половину закрывала Georgian Manganese LLC Боголюбова,

– написал Мартынов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что грузинский бизнес Геннадия Боголюбова продолжил сотрудничество с Россией после полномасштабного вторжения.

Геннадий Боголюбов, против которого СНБО недавно ввел санкции, или аффилированные с ним лица пока не комментировали обнародованную информацию.