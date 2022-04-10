На машине – флаг СССР: в Беларуси у границ России и Украины много российской техники

В Речице в Беларуси, что рядом с границами России и Украины, зафиксировали эшелон с военной техникой российских вооруженных сил.

На платформах насчитали не менее 5 единиц танков Т-72, ​​Уралы, КамАЗы и не менее 6 зенитных ракетных комплексов "Тор-М2".

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Наряду с эшелоном: машины связи, палатки для личного состава, боевые машины десанта и пехоты, МТ-ЛБ и не менее 6 единиц САУ 2С3 "Акация".

Интересно, что на одной из машин можно увидеть флаг СССР.

Напомним, что многие эксперты убеждены в том, что российские войска постараются достичь хотя бы каких-то успехов в войне до 9 мая, ведь это важно для Путина.

Пока враг наращивает свои силы на Донбассе. Советник офиса президента Алексей Арестович считает, что оккупанты попытаются окончательно захватить Мариуполь.

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