Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Константин Машовец. По его словам, российские оккупанты 3 дня назад завели на правый берег Днепра в Херсонской области очень большой конвой с предметами материально-технического обеспечения.

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Удерживать любой ценой

Как пояснил военный эксперт, речь идет о топливе, боеприпасах, запасных частях к технике, продовольствии и прочем. Он отметил, что сейчас там более 150 единиц грузового специального автотранспорта, который перевозит это все.

В то же время он добавил, что российское военное руководство вынужденно переехало на левый берег, поскольку понимает, что коммуникация, особенно в "узких местах", которыми являются мосты, и которые подвергаются огневому поражению ВСУ, в один момент может быть усложнена. То есть, поставка материально-технического обеспечения на этом плацдарме прекратится.

Константин Машовец Военный эксперт Однако, по моему мнению, несмотря на это, командование войск противника будет любой ценой удерживать плацдарм, ведь этот вопрос не военный, а военно-политический.

Усиление российских военных

По словам военного эксперта, всего там около 22-23 батальонно-тактических групп. Часть из них оккупанты умудрились вывезти оттуда, проведя ротацию. Он отметил, что сейчас на этом плацдарме появились подразделения восточного военного округа благодаря стратегической перегруппировке войск противника в южную операционную зону.

Константин Машовец Военный эксперт Основу этой группировки составляют 2 наиболее боеспособных армии этого округа – 35 и 5. В то же время подразделения 35 армии уже появились на плацдарме, поменяв потрескавшиеся БТРы 49 армии южного военного округа.

Усложнение для врага

Машовец также подчеркнул, что все эти подразделения необходимо снабжать материально-техническими поставками. Как он заметил, при условии разрушенных мостов – это можно делать паромами или другими плавсредствами, однако это все осложнения, которые занимают много времени.

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"Более того, если, например, оперируют такими подразделениями, как усиленный батальон, батальонно-тактическая группа, то это очень неудобно, поскольку нужны такие коммуникации, которые позволяют быстро перебрасывать на плацдарм войска, маневрировать", – добавил Машовец.

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