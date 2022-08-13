Об этом 24 каналу рассказал военный эксперт Константин Машовец. По его словам, российские оккупанты 3 дня назад завели на правый берег Днепра в Херсонской области очень большой конвой с предметами материально-технического обеспечения.
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Удерживать любой ценой
Как пояснил военный эксперт, речь идет о топливе, боеприпасах, запасных частях к технике, продовольствии и прочем. Он отметил, что сейчас там более 150 единиц грузового специального автотранспорта, который перевозит это все.
В то же время он добавил, что российское военное руководство вынужденно переехало на левый берег, поскольку понимает, что коммуникация, особенно в "узких местах", которыми являются мосты, и которые подвергаются огневому поражению ВСУ, в один момент может быть усложнена. То есть, поставка материально-технического обеспечения на этом плацдарме прекратится.
Однако, по моему мнению, несмотря на это, командование войск противника будет любой ценой удерживать плацдарм, ведь этот вопрос не военный, а военно-политический.
Усиление российских военных
По словам военного эксперта, всего там около 22-23 батальонно-тактических групп. Часть из них оккупанты умудрились вывезти оттуда, проведя ротацию. Он отметил, что сейчас на этом плацдарме появились подразделения восточного военного округа благодаря стратегической перегруппировке войск противника в южную операционную зону.
Основу этой группировки составляют 2 наиболее боеспособных армии этого округа – 35 и 5. В то же время подразделения 35 армии уже появились на плацдарме, поменяв потрескавшиеся БТРы 49 армии южного военного округа.
Усложнение для врага
Машовец также подчеркнул, что все эти подразделения необходимо снабжать материально-техническими поставками. Как он заметил, при условии разрушенных мостов – это можно делать паромами или другими плавсредствами, однако это все осложнения, которые занимают много времени.
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"Более того, если, например, оперируют такими подразделениями, как усиленный батальон, батальонно-тактическая группа, то это очень неудобно, поскольку нужны такие коммуникации, которые позволяют быстро перебрасывать на плацдарм войска, маневрировать", – добавил Машовец.
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Попадание ВСУ по мостам в Херсонской области: последнее
- Вчера, 12 августа, депутат Херсонского областного совета и военный ТРО Сергей Хлань сообщил, что украинские военные полностью уничтожили логистику оккупантов на Каховской ГЭС в Херсонской области. Он подчеркнул, что захватчики потеряли последний путь для того, чтобы перекидывать свою технику.
- Хлань напомнил, что вечером 11 августа было уничтожено скопление войск на правом берегу Днепра в селе Веселое возле плотины Каховской ГЭС. Как он сказал, в Веселом русские накапливали свое оружие и технику.
- На следующий день, 13 августа, в Вооруженных Силах Украины подтвердили попадание по автомобильному мосту дамбы Новой Каховки. В частности, об этом написал в телеграме представитель оперативного командования "Юг".