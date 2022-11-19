Маск хочет решить судьбу Трампа в твиттере

Бизнесмен и недавно владелец социальной сети Твиттер Илон Маск решил поинтересоваться у пользователей, следует ли восстанавливать аккаунт бывшего президента США Дональда Трампа.

Трамп может вернуться в Твиттер

Соответствующий опрос Маск устроил собственно в Твиттере. Голосование продлится ровно сутки. Результаты будут 20 ноября, в 2:47 по киевскому времени.

Внимание Трамп идет в президенты США: он подал заявку на выдвижение

Он предложил ответить "да" или "нет" на вопрос – стоит ли восстанавливать статус бывшего президента Трампа.

Маск объяснил опрос известным латинским выражением "Голос народа, голос Бога" (Vox Populi, Vox Dei).

За несколько часов до того Маск написал, что восстановил аккаунты нескольких забаненных ранее пользователей, но относительно Трампа решения еще нет.

Кратко о блокировке Трампа в соцсетях

Бывший президент США Дональд Трамп заблокирован в таких соцсетях, как Твиттер, Фейсбук и Ютуб после нападения его сторонников на Капитолий США 6 января 2021 года после публикации сообщений, призывавших к насилию.

Затем Трамп анонсировал запуск социальной сети Truth Social.

В октябре Маск завершил покупку компании Твиттер за 44 миллиарда долларов и сразу начал в ней кадровые изменения. Он также объявил, что работает над созданием новейшей версии – Твиттер 2.0