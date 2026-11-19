Американский миллиардер Илон Маск заявил, что Starlink спас фронт после российского вторжения. Он опроверг свои симпатии к Москве и назвал свою помощь самой значительной среди частных лиц.

Во время выступления на саммите NYT DealBook основатель SpaceX подробно описал последствия массированных атак противника на системы связи в начале полномасштабной войны.

Какие подробности?

Тогда российские военные вывели из строя вышки сотовой связи, оптические кабели и другие спутниковые сервисы.

Думаю, будет вполне справедливо сказать, что нет ни одного частного лица, которое помогло бы Украине больше, чем я. Когда Россия вторглась, она вывела из строя все коммуникации, все вышки сотовой связи, все оптоволоконные кабели и каждую систему спутниковой связи. Была только одна система, которую они не смогли отключить, и это был Starlink,

– заявил Маск.

Предприниматель подчеркнул, что потеря управления войсками привела бы к быстрому краху обороны. По его оценке, именно наличие спутниковых терминалов позволило Вооруженным силам Украины сохранить боеспособность армии во время наступления противника.

Если бы у них не было Starlink, вся их линия обороны развалилась бы, потому что у них не было бы ни одной системы связи, и Россия победила бы. Так как вам кажется, похоже ли это на пророссийские действия?

– добавил он.

Гражданский статус коммерческой сети

В то же время Маск подчеркнул исключительно гражданское назначение базовой инфраструктуры спутников.

Он отметил, что коммерческая сеть не должна использоваться для проведения наступательных военных операций или наведения ударных беспилотников на большие расстояния.

Напомним, ранее мы писали, что бизнесмен объяснил отказ в использовании сети для ударов существованием отдельной военной системы Starshield. По его словам, решения о контроле над вооружениями должны принимать правительственные структуры США, а не частный бизнес.