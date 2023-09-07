Коктейль невежества и большого эго, – Подоляк "разнес" Маска за блокирование Starlink возле Крыма

В Офисе Президента отреагировали на странное поведение Илона Маска. Американский миллиардер мог специально заблокировать Starlink для ВСУ возле Крыма.

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк создал в соцсетях пост, посвященный Илону Маску. Он задал два вопроса.

К теме Илон Маск отказал ВСУ в просьбе включить Starlink в районе оккупированного Крыма, – NYT

Что сказал Подоляк

Представитель ОП отметил, что иногда ошибка – это гораздо больше, чем просто ошибка. По его словам, не позволив украинским беспилотникам уничтожить часть российского военного флота своим вмешательством в Starlink, Илон Маск разрешил этому самому флоту обстреливать украинские города "Калибрамы".

В результате гибнут мирные жители, дети. Это цена коктейля невежества и большого эго,

– написал Подоляк.

Советник Андрея Ермака задал вопрос, почему некоторые люди так отчаянно хотят защитить военных преступников и их желание совершить убийство. Также Подоляк поинтересовался, осознают ли эти люди теперь, что они совершают зло и поощряют зло.

Что этому предшествовало

Ранее издание The New York Times писало со ссылкой на анонимные источники, что Маск отказался включать Starlink для ВСУ в районе временно оккупированного россиянами Крыма. Наши защитники хотели в 2022 году атаковать военные корабли России с помощью беспилотников, для управления которыми нужен интернет. Однако из-за решения американского бизнесмена украинским военным пришлось менять стратегию.

Недавно телеканал CNN дополнил эту информацию. Уолтер Айзексон написал биографическую книгу об Илоне Маске. Он заявил, что этот изобретатель тайно приказал своим инженерам выключить Starlink, у побережья Крыма, чтобы помешать украинской тайной атаке на Черноморский флот России.

По словам Айзексона, когда украинские подводные беспилотники со взрывчаткой приблизились к российским кораблям, они потеряли связь. В конце концов, эти дроны выбросило на берег. Автор объяснил решение Маска страхом перед возможностью применения ядерного оружия Россией в ответ на украинскую атаку.

Как отреагировала Россия

Бывший президент страны-агрессорки Дмитрий Медведев, славящийся своими абсурдными заявлениями и громкими угрозами цивилизованным странам, отреагировал на сообщения западных СМИ. Приспешник Владимира Путина считает, что если Маск действительно сорвал атаку ВСУ на российский флот, то тогда этот миллиардер является "последним адекватным человеком в Северной Америке".