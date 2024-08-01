Венесуэльский диктатор Николас Мадуро вызвал Илона Маска "на бой", тот согласился

Одиозный американский предприниматель Илон Маск согласился на предложение самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро о проведении "боя". Незадолго до этого Маск поддержал оппозицию, которая отрицала победу Мадуро на выборах.

Из-за поддержки оппозиции Мадуро объявил американского бизнесмена своим "новым заклятым врагом". Он во время пресс-конференции начал утверждать, что Илон Маск "хочет прийти со своими ракетами и армией, чтобы ворваться в Венесуэлу". В то же время Мадуро отметил, что готов противостоять Маску и не боится его.

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Маск согласился на бой с Мадуро

На президентских выборах в Венесуэле Мадуро победил с 51,2% голосов, а его конкурент Эдмундо Гонсалес набрал 44,2%. Однако экзитпол, проведенный Edison Research, показал, что Гонсалес победил с 30-процентным отрывом.

Министр иностранных дел Перу заявил о "мошеннических намерениях", которые, по его словам, существуют в правительстве Венесуэлы. Илон Маск также был среди тех, кто поставил под сомнение окончательные результаты и назвал Мадуро мошенником.

Оппозиция начала протесты. Выступая перед своими сторонниками, Мадуро обвинил в этом, в частности, власть США и Илона Маска, которого вызвал на поединок.

Я принимаю (вызов – 24 Канал)

– заявил миллиардер в соцсети X.

В случае его победы американский бизнесмен требует отставки Мадуро с поста президента Венесуэлы. В то же время предприниматель выразил сомнение, что поединок состоится, поскольку Мадуро, по его мнению, испугается и откажется от боя.

Интересно, что еще недавно Илон Маск говорил о бое с Марком Цукербергом "в любом месте, в любое время, по любым правилам", который так и не состоялся.