Американский миллиардер Илон Маск прославился рядом циничных заявлений относительно войны в Украине, но на "достигнутом" останавливаться не собирается. Теперь он призывает приостановить военную и финансовую поддержку Украине.

Бизнесмен пожалел "цвет российской и украинской молодежи в окопах". Политический и общественный деятель из США Юрий Рашкин сказал 24 Каналу, почему Маск продолжает общаться с Владимиром Путиным.

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Глубоко аморальные люди

Илон Маск принадлежит к мизерному списку людей, которые уважают российского диктатора, считают, что якобы он делает что-то хорошее и с ним надо договариваться. Это глубоко аморальные люди, у которых отсутствуют моральные принципы.

Маск очень странное существо. Он в одной лодке с Путиным и самыми главными аморальными людьми. Надо понять, что это один и тот же запах. Поэтому Маск может продавать Starlink тому, кто платит,

– сказал Рашкин.

Сейчас американский миллиардер стал одним из немногих полезных приспешников президента России, впрочем, это далеко не лучший способ быть успешным бизнесменом. Существует много других способов заработать деньги и быть приличным человеком.

Маск отверг обвинения по Stralink у россиян

Главное управление разведки сообщило, что россияне начали использовать Stralink на оккупированных территориях Украины. По предварительным данным, их могут поставлять через посредника в Дубае. Кроме этого, к этому могут быть причастны российские спецслужбы.

Терминалы Stralink – платформа спутникового интернета компании SpaceX, которая принадлежит американскому бизнесмену Илону Маску.

В то же время американский бизнесмен, что информация о том, что SpaceX продает России терминалы Starlink категорическая неправда.

Насколько нам известно, Starlink не продавались прямо или косвенно в Россию,

– заявил бизнесмен.

В то же время он добавил, что спутники Starlink "не отключают сигнал в Россию".