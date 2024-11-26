Илон Маск высказал свою критику в адрес американских истребителей пятого поколения F-35, которые являются любимыми самолетами новоизбранного президента Дональда Трампа. Об этом сообщает 24 Канал, ссылаясь на X Маска.

Смотрите также Он рядом с Трампом по 2 причинам, – республиканец объяснил роль Маска

Что сказал Маск об истребителях F-35

Он считает, что эти самолеты являются слишком дорогими и не соответствуют требованиям современной войны. По мнению Маска, дизайн F-35 не был достаточно продуманным, поскольку во время его разработки было поставлено чрезмерно много требований, что привело к созданию чрезвычайно сложной и дорогой машины, которая не может быть универсальным решением.

Маск также отметил, что пилотируемые самолеты, такие как F-35, "все равно устарели в эпоху беспилотников" и "просто приводят к убийству пилотов". Он убежден, что использование беспилотных летательных аппаратов может значительно уменьшить риски для пилотов, поскольку они не нуждаются в человеческом присутствии.

Рой дронов: смотрите видео Илона Маска

Маск в подтверждение своих слов обнародовал видео, на котором показано массовый рой дронов, сопровождая его комментарием: "Тем временем некоторые идиоты все еще строят пилотируемые истребители, такие как F-35". На сообщение, где говорилось о преимуществе беспилотников как новой силы в воздухе, он ответил: "100%".

Он также подчеркнул, что беспилотники предоставят значительные преимущества в войне, и, по его мнению, это новое направление в развитии авиационных технологий. В заключение, Маск добавил, что программа F-35 уже стала самой дорогой военной программой США, с превышением бюджета более чем на 180 миллиардов долларов.