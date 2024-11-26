Ілон Маск висловив свою критику на адресу американських винищувачів п’ятого покоління F-35, які є улюбленими літаками новообраного президента Дональда Трампа. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на X Маска.

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Що сказав Маск про винищувачі F-35

Він вважає, що ці літаки є занадто дорогими й не відповідають вимогам сучасної війни. На думку Маска, дизайн F-35 не був достатньо продуманим, оскільки під час його розробки було поставлено надмірно багато вимог, що призвело до створення надзвичайно складної та дорогої машини, яка не може бути універсальним рішенням.

Маск також зазначив, що пілотовані літаки, такі як F-35, "все одно застаріли в епоху безпілотників" і "просто призводять до вбивства пілотів". Він переконаний, що використання безпілотних літальних апаратів може значно зменшити ризики для пілотів, оскільки вони не потребують людської присутності.

Рій дронів: дивіться відео Ілона Маска

Маск на підтвердження своїх слів оприлюднив відео, на якому показано масовий рій дронів, супроводжуючи його коментарем: "Тим часом деякі ідіоти все ще будують пілотовані винищувачі, такі як F-35". На допис, де йшлося про перевагу безпілотників як нову силу в повітрі, він відповів: "100%".

Він також підкреслив, що безпілотники нададуть значні переваги у війні, і, на його думку, це новий напрямок у розвитку авіаційних технологій. На останок, Маск додав, що програма F-35 вже стала найдорожчою військовою програмою США, з перевищенням бюджету на понад 180 мільярдів доларів.