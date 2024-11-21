Таку думку висловив 24 Каналу громадський діяч, президент Республіканського клубу імені Рональда Рейгана Борис Пінкус, зазначивши, що до "демонізації" Ілона Маска докладає зусиль російська пропаганда. Водночас, за інформацією західних ЗМІ, Маск, імовірно, провів зустріч з послом Ірану в ООН.

До теми Від Bluesky до Threads: чому мільйони людей йдуть із соцмережі Маска Х після виборів у США

Маску дозволяються екстравагантні вчинки

"Він поряд із Трампом з 2 причин", – зауважив Пінкус.

По-перше, Трампу потрібні ідеї та гроші мільярдера та голови компаній Tesla та SpaceX.

Маск разом з Вівеком Рамасвамі, також багатою людиною, очолять Департамент ефективності уряду. Вони не будуть за це отримувати зарплатню. Трампу потрібні їхні ідеї щодо того, як урізати можливості бюрократично роздутих федеральних інститутів. Саме тому Трамп тримає Маска поруч,

– пояснив громадський діяч.

По-друге, Трампу цікаві космічні проєкти Маска.

Проте навряд чи він буде залучений до політики, тому що американські законодавці, за словами Пінкуса, не дозволять пустити туди мільярдера – особливо у зовнішню політику.

Зверніть увагу! Експерт з Центральної та Східної Європи Іван Преображенський вважає, що нав'язлива поведінка Маска може дуже швидко набриднути Трампу. До того ж, очоливши Департамент ефективності уряду, він та Рамасвамі заберуть на себе максимальний негатив. Тоді Маск може стати цапом-відбувайлом в команді Трампа.

Не треба забувати, що російська пропаганда зараз працює проти Трампа та Маска, на якого зараз спрямовує свої погляди молодь США. А Маск є втіленням американської мрії,

– підкреслив громадський діяч.

Він народився за межами США, виріс без батька в Америці. Мати виховала його і ще двох дітей. Тому Маск, який досягнув таких висот, це еталон успішності.

Таким людям дозволяється робити екстравагантні вчинки та заяви. Те, що він говорить про Україну, на думку республіканця, не треба сприймати близько до серця. Його Starlink працював і буде працювати в Україні. Сьогодні є багато ідей з захисту Збройних Сил України, які завдяки Маску будуть реалізовуватись.

Скоро ми про це дізнаємось не з засобів масової інформації, а з того, що відбуватиметься на полі бою, коли будуть новини про успіхи ЗСУ. В це також буде внесок Маска,

– наголосив Борис Пінкус.

Він може говорити все, що завгодно, але ніколи не буде діяти всупереч національним інтересам Сполучених Штатів. Плітки, що він нібито розмовляв кілька разів з Владіміром Путіним, – неправдиві, адже йому б не дозволили це зробити. Цього не може бути, тому що всі розмови зі світовими лідерами прослуховуються американськими спецслужбами.

"Це путінська пропаганда розпалює ненависть до Трампа та його оточення. Американський народ, який проголосував за Трампа, доказав, що він достатньо мудрий, щоб зробити правильний вибір. І Трамп знає ціну цьому і хоче увійти в історію як один з видатних президентів", – вважає громадський діяч.