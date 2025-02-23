Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на соответствующий пост Маска, который он опубликовал в соцсети X (ранее твитер), и публикацию Reuters.

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Маск требует от федеральных служащих США отчитаться о проделанной работе

"Все федеральные работники вскоре получат электронное письмо с просьбой описать, что они сделали на прошлой неделе. Отсутствие ответа будет расценено как отставка", – говорится в заметке Маска.

В Reuters пишут, что служащие должны дать ответ до 23:59 по восточному стандартному времени в понедельник, 24 февраля.

Указывается, что пост Маска появился всего через несколько часов после того, как президент Дональд Трамп написал в своей собственной социальной сети Truth Social, что DOGE должен быть "более агрессивным" в своих попытках сократить или реорганизовать федеральную рабочую силу.

Как сообщает агентство Reuters, по состоянию на вечер 22 февраля сотрудникам федеральных агентств, включая Комиссию по ценным бумагам и биржам, Национальным управлением океанических и атмосферных исследований, Центром по контролю и профилактике заболеваний и другими, уже были разосланы соответствующие электронные письма.

В письме, с которым ознакомилось издание, сотрудников просят ответить документом по пяти пунктам, в которых кратко описывается, "чего вы добились на работе на прошлой неделе?", и скопировать их руководителям.