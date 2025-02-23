Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Илона Маска в соцсети Х.

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Маск требует отчетов от федерального аппарата и даже больше

Так, Илон Маск сообщил, что вскоре все федеральные работники получат электронное письмо с просьбой отчитаться о своей работе за прошедшую неделю.

Отсутствие ответа будет расценено как увольнение,

– пишет Маск.

Reuters отмечает, что команда президента США неоднократно говорила о желании сократить федеральный аппарат, и Маск открыто поддерживал агрессивные шаги в этом направлении. В частности, за несколько часов до сообщения Маска Трамп в соцсети Truth Social написал, что DOGE должен стать более агрессивными в своих попытках сократить федеральный аппарат.

Письма с темой "Что вы сделали на прошлой неделе?", в которых федералов просят ответить пятью пунктами, получили даже работники судебной системы, хотя она не подчиняется исполнительной власти.

Директор ФБР Кэш Пател призвал работников агентства не отвечать на письмо Маска.

ФБР через Офис директора отвечает за все наши процессы проверки и будет проводить проверки в соответствии с процедурами ФБР. Когда и если потребуется дополнительная информация, мы будем координировать ответы. Сейчас, пожалуйста, приостановите любые ответы пожалуйста приостановите любые ответы,

– подчеркнул он.

Американская федерация государственных служащих (AFGE) уже пообещала обжаловать такие увольнения в суде.

"Илон Маск и администрация Трампа в очередной раз продемонстрировали пренебрежение к федеральным работникам и их важной работы", – заявил президент федерации Эверетт Келли.