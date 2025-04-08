Политолог-американист Александра Филипенко рассказала 24 каналу, что Илон Маск может остаться рядом с Трампом, если пройдет процесс утверждения в Конгрессе на должность государственного служащего. Однако это будет очень трудно для него.

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Трампа волнует неуемная активность Маска

Филипенко отметила, что у Конгресса очень много вопросов к Илону Маску, учитывая скандалы, сопровождавшие его пребывание в Белом доме.

Внутри администрации также есть противники миллиардера. В частности он выступал против того, чтобы Марко Рубио назначали на должность государственного секретаря, так же, чтобы Скотт Бессент становился министром финансов.

Очевидно, что в администрации президента США существуют разные фракции, и сейчас усилились те, кто выступает против Маска, поэтому его акции пошли вниз. К тому же неуемная активность миллиардера волнует также и самого Трампа,

– объяснила американистка.

Поэтому в Белом доме радуются, что Маск, в соответствии с законом, спокойно уйдет оттуда. Он должен больше сосредоточиться на своем бизнесе, потому что в его компаниях Совет директоров не приветствуют его большую активность, которая приводит к серьезным потерям, в частности Tesla из-за деятельности бизнесмена потеряла более 400 миллиардов долларов. Поэтому от него требуют, чтобы он занимался исключительно бизнесом.

При этом за время своего пребывания в Белом доме, Маск устроил или своих бывших сотрудников или тех, кто ранее работал с ним, в различные государственные структуры, в частности, в министерство юстиции, финансов, образования, которое сейчас, в частности людьми миллиардера, расформировывается,

– отметила Александра Филипенко.

Поэтому след Маска остается в администрации Трампа, но по крайней мере он не будет так активно и часто появляться в Овальном кабинете.

Также значительно меньше влияния его будет как только он перестанет быть специально наемным советником в Белом доме. Тогда у Сьюзи Уайлс, главы администрации Трампа будут все возможности, чтобы ограничить время общения президента США с Маском и переключать внимание Трампа на других представителей Белого дома.

Напомним, что Politico сообщило, что в конце мая закончится 130-дневное пребывания Илона Маска в должности "специального государственного служащего". Трамп также намекал на это, когда отмечал о возвращении миллиардера к бизнесу. Тем более, что в сам Маск отмечал, что его команда в Белом доме "выполнит большую часть работы, необходимой для сокращения дефицита на 1 триллион долларов".

В то же время американские чиновники считают, что бизнесмен не исчезнет полностью из окружения Трампа.

Это также подтвердил вице-президент США Джей Ди Вэнс, подчеркнув, Маск, завершив работу в Департаменте эффективности правительства (DOGE), останется советником Дональда Трампа. Также работа DOGE продолжится даже после ухода миллиардера.