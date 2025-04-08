Політологиня-американістка Олександра Філіпенко розповіла 24 Каналу, що Ілон Маск може залишитись поруч з Трампом, якщо пройде процес затвердження в Конгресі на посаду державного службовця. Однак це буде дуже важко для нього.

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Трампа хвилює невгамована активність Маска

Філіпенко зауважила, що у Конгресу дуже багато питань до Ілона Маска, враховуючи скандали, що супроводжували його перебування в Білому домі.

Всередині адміністрації також є противники мільярдера. Зокрема він виступав проти того, щоб Марко Рубіо призначали на посаду державного секретаря, так само, щоб Скотт Бессент ставав міністром фінансів.

Очевидно, що в адміністрації президента США існують різні фракції, і зараз посилилися ті, хто виступає проти Маска, тому його акції пішли вниз. До того невгамовна активність мільярдера хвилює також і самого Трампа,

– пояснила американістка.

Тому в Білому дому радіють, що Маск, відповідно до закону, спокійно піде звідти. Він має більше зосередитись на своєму бізнесі, тому що в його компаніях Рада директорів не вітають його велику активність, яка призводить до серйозних втрат, зокрема Tesla через діяльність бізнесмена втратила понад 400 мільярдів доларів. Тому від нього вимагають, щоб він займався виключно бізнесом.

При цьому за час свого перебування в Білому домі, Маск влаштував або своїх колишніх співробітників чи тих, хто раніше працював з ним, у різні державні структури, зокрема, у міністерство юстиції, фінансів, освіти, яке зараз, зокрема людьми мільярдера, розформовується,

– наголосила Олександра Філіпенко.

Тому слід Маска залишається в адміністрації Трампа, але принаймні він не буде так активно та часто з'являтися в Овальному кабінеті.

Також значно менше впливу його буде як тільки він перестане бути спеціально найманим радником в Білого дому. Тоді у Сьюзі Вайлс, голови адміністрації Трампа будуть всі можливості, щоб обмежити час спілкування президента США з Маском і перемикати увагу Трампа на інших представників Білого дому.

Нагадаємо, що Politico повідомило, що наприкінці травня закінчиться 130-денне перебування Ілона Маска на посаді "спеціального державного службовця". Трамп також натякав на це, коли зазначав про повернення мільярдера до бізнесу. Тим більше, що в сам Маск наголошував, що його команда в Білому домі "виконає більшу частину роботи, необхідної для скорочення дефіциту на 1 трильйон доларів".

Водночас американські чиновники вважають, що бізнесмен не зникне повністю з оточення Трампа.

Це також підтвердив віцепрезидент США Джей Ді Венс, підкресливши, Маск, завершивши роботу в Департаменті ефективності уряду (DOGE), залишиться радником Дональда Трампа. Також робота DOGE продовжиться навіть після відходу мільярдера.