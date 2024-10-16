Илон Маск пожертвовал 75 миллионов долларов на кампанию Трампа, - Bloomberg

В США продолжается предвыборная гонка между Дональдом Трампом и Камалой Харрис. Илон Маск пожертвовал на компанию республиканца 75 миллионов долларов.

Илон Маск вложил 75 миллионов долларов в комитет суперполитических действий, который он создал в начале этого года, Теперь он среди высших политических доноров, ведь он оплачивает значительную часть кампании Дональда Трампа.

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Маск сделал 7 взносов

Супер PAC Маска оплачивает операции Трампа по избирательному голосованию в штатах, чтобы повысить шансы Трампа и его партии в переменных округах, что позволило бы получить большинство в Палате представителей. Группа America PAC также вкладывает средства в цифровые рекламные кампании. Часть из них нацелены на молодых мужчин из-за попытки привлечь их к избирательным участкам, чтобы компенсировать преимущество Харрис среди женщин-избирателей.

Маск был единственным донором America PAC. Он сделал семь отдельных взносов между 3 июля и 5 сентября. Группа потратила 72 миллиона долларов и начала октябрь с 4 миллионами долларов на руках. Основная часть расходов, а именно 68,5 миллионов долларов, была направлена на поддержку Трампа.

Маск ранее делал лишь скромные пожертвования федеральным кандидатам. Кроме этого, бизнесмен все активнее поддерживает Трампа и все больше демонстрирует свою приверженность.

Трамп заявил, что попросит Маска присоединиться к его администрации, если победит на выборах.