Об этом сообщает Axios. Важно, что пользователи сети призывали Маска удалить свое скандальное сообщение, однако он соглашался и сопротивлялся. Но, в конце концов, удалил.

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В Белом доме отреагировали на скандальное сообщение Маска

После того, как 15 сентября, судя по всему, произошло второе покушение на Дональда Трампа, Маск решил высказать свое мнение. В сети Х один из пользователей опубликовал сообщение с вопросом: "Почему они хотят убить Дональда Трампа?".

На это миллиардер ответил, что "никто даже не пытается убить президента Джо Байдена или вице-президента Камалу Харрис". Однако такие слова вызвали бурную реакцию соцсетей, а Маска начали призывать пересмотреть свой комментарий. Некоторые пользователи даже восприняли это как призыв к насилию, а также начали использовать хэштег #DeportElonMusk, чтобы выразить протест.

Однако бизнесмен снова написал, что "никто даже не пытался это сделать, вот что я хочу сказать, и никто не будет".



Один из ответов Маска / Скриншот из сети

Впоследствии Маска снова попросили удалить свои скандальные комментарии, на что он ответил: "Это справедливо. Я не хочу делать то, что сделали они, даже в шутку".

В конце концов миллиардер таки удалил пост и заявил, что это была лишь "шутка".



Маск заявил, что только шутил / Скриншот из сети

"Юмор" американского бизнесмена не оценили в Белом доме. Пресс-секретарь Эндрю Бейтс отметил, что Байден и Харрис после тревожных новостей о покушении на Трампа заявили, что в США нет места политическому или иному насилию. Кроме того, Маску напомнили, что все должны сделать свой вклад, чтобы этот инцидент не привел к большему насилию.

Насилие следует только осуждать, а не поощрять или высмеивать. Такая риторика безответственная,

– резко ответили в Белом доме.

К слову, Дональд Трамп заявил, что его якобы хотели убить из-за Байдена и Харрис. Мол, нападающий доверял риторике президента США и вице-президента, а потому "действовал в соответствии с ней".