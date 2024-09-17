Про це повідомляє Axios. Важливо, що користувачі мережі закликали Маска видалити свій скандальний допис, однак він погоджувався й чинив опір. Але, зрештою, видалив.

Важливо Росія використовує замах на Трампа проти України: у РНБО зробили важливу заяву

У Білому домі відреагували на скандальний допис Маска

Після того, як 15 вересня, судячи з усього, відбувся другий замах на Дональда Трампа, Маск вирішив висловити свою думку. У мережі Х один з користувачів опублікував допис з питанням: "Чому вони хочуть вбити Дональда Трампа?".

На це мільярдер відповів, що "ніхто навіть не намагається вбити президента Джо Байдена чи віцепрезидентку Камалу Гарріс". Однак такі слова викликали бурхливу реакцію соцмереж, а Маска почали закликати переглянути свій коментар. Деякі користувачі навіть сприйняли це як заклик до насильства, а також почали використовувати хештег #DeportElonMusk, щоб висловити протест.

Проте бізнесмен знову написав, що "ніхто навіть не намагався це зробити, ось що я хочу сказати, і ніхто не буде".



Одна з відповідей Маска / Скриншот з мережі

Згодом Маска знову попросили видалити свої скандальні коментарі, на що він відповів: "Це справедливо. Я не хочу робити те, що зробили вони, навіть жартома".

Зрештою мільярдер таки видалив пост і заявив, що це був лише "жарт".



Маск заявив, що лише жартував / Скриншот з мережі

"Гумору" американського бізнесмена не оцінили у Білому домі. Прессекретар Ендрю Бейтс наголосив, що Байден і Гарріс після тривожних новин про замах на Трампа заявили, що в США немає місця політичному чи іншому насильству. Окрім того, Маску нагадали, що всі мають зробити свій внесок, щоб цей інцидент не призвів до більшого насильства.

Насильство слід лише засуджувати, а не заохочувати чи висміювати. Така риторика безвідповідальна,

– різко відповіли у Білому домі.

До слова, Дональд Трамп заявив, що його буцімто хотіли вбити через Байдена та Гарріс. Мовляв, нападник довіряв риториці президента США та віцепрезидентці, а тому "діяв відповідно до неї".