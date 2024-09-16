Після того, як було названо ім'я підозрюваного у замаху на кандидата у президенти США, російські пропагандисти почали активно поширювати дезінформацію про цю подію. Так, у ймовірній спробі вбивства Трампа вони відшукали "український слід".
Дивіться також Зеленський відреагував на новий замах на Трампа
Росія бреше про причетність України до замаху на Трампа
У ФБР заявили, що нападником був 58-річний Раян Рут. Саме він перебував з автоматом неподалік від клубу, де Трамп граф у гольф.
ЗМІ звернули увагу на те, що Рут підтримував Україну, полк "Азов" і неодноразово відвідував Київ.
Крім того, його пов'язують з організацією, що займалася поставками зброї до України та Тайваню.
Цей інцидент вже стає темою для російської пропаганди. Ворог в подальшому запускатиме низку конспірологічних теорій про "український слід". Звісно ж, все це – брехня. Але інформаційне протистояння – складова війни,
– заявили у РНБО.
У ГУР вже відреагували на чутки про те, що Раян нібито займався рекрутингом іноземців у ЗСУ.