После того, как было названо имя подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США, российские пропагандисты начали активно распространять дезинформацию об этом событии. Так, в вероятной попытке убийства Трампа они отыскали "украинский след".

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Россия врет о причастности Украины к покушению на Трампа

В ФБР заявили, что нападающим был 58-летний Райан Рут. Именно он находился с автоматом неподалеку от клуба, где Трамп играл в гольф.

СМИ обратили внимание на то, что Рут поддерживал Украину, полк "Азов" и неоднократно посещал Киев.

Кроме того, его связывают с организацией, занимавшейся поставками оружия в Украину и Тайвань.

Этот инцидент уже становится темой для российской пропаганды. Враг в дальнейшем будет запускать ряд конспирологических теорий об "украинском следе". Конечно же, все это – ложь. Но информационное противостояние – составляющая войны,

– заявили в СНБО.

В ГУР уже отреагировали на слухи о том, что Райан якобы занимался рекрутингом иностранцев в ВСУ.