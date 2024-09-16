Наразі вже відомо, що підозрюваним у спробі вбити експрезидента США є 58-річний Раян Рут. Чоловік у соцмережах активно критикував політику Трампа, а також висловлював підтримку Україні.

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Знайшов крайніх

Під час інтерв'ю Fox News Digital у понеділок, 16 вересня, Трамп сказав, що підозрюваний "повірив риториці Байдена і Гарріса і діяв відповідно до неї".

Їхня риторика змушує в мене стріляти, коли я є тим, хто збирається врятувати країну, а вони є тими, хто руйнує країну — як зсередини, так і ззовні,

– заявив республіканець.

Як доказ винуватості Байдена і Гарріс політик загадав їхні слова про себе. Нинішній очільник США та віцепрезидентка у свій час говорили, що Трамп є загрозою для демократії.

Вони використовують дуже підбурливу мову. Я теж можу використовувати її — набагато краще, ніж вони, — але я цього не роблю,

– поскаржився кандидат у президенти.

Нагадаємо, що 15 вересня у Флориді біля Трампа сталася стрілянина. Як виявилося, вогонь відкрили агенти Секретної служби, які помітили неподалік республіканця підозрілого чоловіка з автоматом.