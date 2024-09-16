Сейчас уже известно, что подозреваемым в попытке убить экс-президента США является 58-летний Райан Рут. Мужчина в соцсетях активно критиковал политику Трампа, а также выражал поддержку Украине.

Смотрите также Россия использует покушение на Трампа против Украины: в СНБО сделали важное заявление

Нашел крайних

Во время интервью Fox News Digital в понедельник, 16 сентября, Трамп сказал, что подозреваемый "поверил риторике Байдена и Харриса и действовал в соответствии с ней".

Их риторика заставляет в меня стрелять, когда я являюсь тем, кто собирается спасти страну, а они являются теми, кто разрушает страну – как изнутри, так и извне,

– заявил республиканец.

В качестве доказательства виновности Байдена и Харрис политик привел их слова о себе. Нынешний глава США и вице-президент в свое время говорили, что Трамп является угрозой для демократии.

Они используют очень подстрекательский язык. Я тоже могу использовать его – гораздо лучше, чем они, – но я этого не делаю,

– пожаловался кандидат в президенты.

Напомним, что 15 сентября во Флориде возле Трампа произошла стрельба. Как оказалось, огонь открыли агенты Секретной службы, которые заметили неподалеку республиканца подозрительного мужчину с автоматом.