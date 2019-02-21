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      Маск продает роскошный дом: фото изнутри

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      Илон Маск продает свой респектабельный дом в Лос-Анджелесе
      Илон Маск продает свой респектабельный дом в Лос-Анджелесе / Unsplash

      Дом в Лос-Анджелесе за 4,49 миллионов долларов в форме космического корабля, купленный основателем Tesla и Space X в 2014 году за 3,695 миллиона долларов, выставлен на продажу.

      Кажется, Илон Маск (Elon Musk) собирается на Марс раньше, чем мы могли предположить. На самом деле нет: этот особняк – далеко не последнее владение главы Tesla и Space X в Лос-Анджелесе.

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      Маск купил дом в Брентвуде площадью почти 280 квадратных метров около пяти лет назад вместе со своей бывшей женой Талула Райли (Talulah Riley). Сейчас его может приобрести любой желающий за 4,49 миллионов долларов.

      Будинок Маска має фору бумеранга
      Дом Маска имеет фору бумеранга

      Футуристический особняк имеет необычную форму бумеранга, что отдаленно напоминает космический корабль – совсем не удивительно, учитывая деятельность Маска. Панорамные окна впускают солнечный свет и усиливают слияние экстерьера с интерьером. Высокие живые изгороди при этом изолируют дом от посторонних глаз, несмотря на близость к улице.

      Неймовірний інтер'єр будинку Ілона Маска
      Невероятный интерьер дома Илона Маска

      Из гостиной, объединенной с кухней, есть выход к изогнутой бассейна наоборот крашеной кирпичной стены с камином. Оттуда открывается захватывающий вид на центр Лос-Анджелеса и океан. В частном крыле располагается главная спальня с большой гардеробной, также оформлена в светлой цветовой гамме. Кроме нее в особняке есть три спальни и три ванные комнаты.

      Футуристично та зі смаком
      Футуристично и со вкусом

      Дом не был бы домом Илона Маска, если бы там не было современной системы интеллектуального управления: регулировать динамики, освещение, положение штор можно с помощью мобильного устройства.

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      Теги: Новости недвижимости Новости США Илон Маск Елитная недвижемость
      Источник: 24 Канал
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