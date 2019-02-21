Маск продає розкішний будинок: фото зсередини

Будинок в Лос-Анджелесі за 4,49 мільйонів доларів у формі космічного корабля, куплений засновником Tesla і Space X в 2014 році за 3,695 мільйонів доларів, виставлений на продаж.

Здається, Ілон Маск (Elon Musk) збирається на Марс раніше, ніж ми могли припустити. Насправді немає: цей особняк – далеко не останнє володіння глави Tesla і Space X в Лос-Анджелесі.

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Маск купив будинок в Брентвуді площею майже 280 квадратних метрів близько п'яти років тому разом зі своєю колишньою дружиною Талула Райлі (Talulah Riley). Зараз його може придбати будь-який бажаючий за 4,49 мільйонів доларів.



Будинок Маска має фору бумеранга

Футуристичний особняк має незвичайну форму бумеранга, що віддалено нагадує космічний корабель – зовсім не дивно, з огляду на діяльність Маска. Панорамні вікна впускають сонячне світло і підсилюють злиття екстер'єру з інтер'єром. Високі живоплоти при цьому дозволяють ізолювати будинок від сторонніх очей, незважаючи на близькість до вулиці.



Неймовірний інтер'єр будинку Ілона Маска

З вітальні, об'єднаної з кухнею, є вихід до зігнутої басейну навпаки фарбованої цегляної стіни з каміном. Звідти відкривається захоплюючий вид на центр Лос-Анджелеса і океан. У приватному крилі розташовується головна спальня з великою гардеробною, також оформлена в світлій колірній гамі. Крім неї в особняку є ще три спальні і три ванні кімнати.



Футуристично та зі смаком

Будинок не був би будинком Ілона Маска, якби там не було сучасної системи інтелектуального управління: регулювати динаміки, освітлення, положення штор можна за допомогою мобільного пристрою.

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