Маски раздают бесплатно: украинка эксклюзивно рассказала о ситуации в Турции

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ввел в стране комендантский час, чтобы максимально уменьшить распространение COVID-19. Сейчас в Турции уже зафиксировали 100 тысяч больных. Какая ситуация в стране и как власть борется с пандемией – читайте дальше.

В эфире 24 канала жительница Турции Екатерина Дзюман рассказала, что о комендантском часе людей предупредили заранее.

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"Было время с понедельника по среду закупаться всем необходимым. В четверг и пятницу магазины работали до 14:00. Только в субботу и воскресенье все закроют полностью", – сказала Дзюман.

Количество больных COVID-19 в Турции – примерно 100 тысяч человек. Это даже больше, чем в эпицентре вспышки болезни – Китае.

Это количество людей, это не только граждане Турции. Это еще и иностранцы,

– заверила Екатерина Дзюман.

По словам женщины, COVID-19 в Турции лечат бесплатно, независимо от того, есть ли у человека гражданство, страховка. Тест на выявление COVID-19 медики делают бесплатно. В частности, тогда, когда недуг зафиксировали у одного из членов семьи. Тогда срочно проверяют всех, кто контактировал с больным.

Как отметила Екатерина Дзюман, сейчас власть Турции преднимает беспрецедентные меры борьбы со смертоносной болезнью, так как финансы Турции зависят от туристов и рабочих мест.



В Турции зафиксировали больше больных, чем в Китае / Фото: EPA

Как Турция борется с COVID-19

В стране работают стоматологи и больницы. Однако обращаются туда за помощью только в экстренных случаях, когда жизни человека действительно угрожает опасность. Если есть возможность все же полечиться дома и не приходить в больницу – люди стараются так и делать

Специальные службы регулярно дезинфицируют мусорные баки и улицы.

Наша улице вообще на окраине города, но ее моют по несколько раз в неделю,

– отметила Екатерина Дзюман.

Также одна из турецких фабрик, которая производила бытовую технику, в последние месяцы полностью переформатировала свое производство – теперь создают аппараты искусственной вентиляции легких.

Они создали уже свыше 5 тысяч аппаратов,

– заверила Дзюман.

В Турции нельзя выходить на улицы детям и людям, которым больше 60 лет. "Прекрасно работает служба доставки продуктов и вещей первой необходимости. Доставляют чуточку дольше, чем обычно. Раньше они доставляли в течение 24 часов, сейчас – в течение 4 дней", – рассказала женщина.

Обратите внимание! В Турции сообщили о выздоровлении от коронавируса 107-летней Хавахан Карадениз. Она стала одной из старейших женщин в мире, которые выздоровели от COVID-19. В больнице женщина пробыла неделю.

► Маски продавать прекратили, их раздают бесплатно

В Турции люди не ходят без масок. Каждую неделю людям раздают 5 масок.

Минздрав Турции каждому гражданину, у которого есть страховка, отправляют сообщение с соответствующим номером, с помощью которого в любой аптеке можно получить бесплатно 5 масок,

– рассказала Екатерина Дзюман.

Женщина добавила, что если человек пришел в супермаркет без маски – можно дать список необходимых продуктов работникам, а те их просто вынесут на улицу.

► Мечети давно закрыты

Уже 1,5 месяца закрыты все мечети в стране. "Как только в середине марта стало расти количество зараженных – сразу закрыли. Верующие были недовольны, но такие правила и все их должны соблюдать", – отметила жительница Турции.



Дезинфекция в мечети / Фото: EPA

Многие люди остались без работы

Екатерина Дзюман подчеркнула, что очень большое количество людей остались без работы. Однако государство максимально пытается помочь таким гражданам. В частности, каждый может оформить заявление на единовременные выплаты в размере 1000 лир.

Также можно попросить помощи и у властей района, в котором проживает человек,

– добавила женщина.

По ее словам, людям, которые нуждаются в помощи, – привозят еду, продукты питания. При этом граждане сами помогают друг другу.



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