Маски роздають безкоштовно: українка ексклюзивно розповіла про ситуацію в Туреччині

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган ввів в країні комендантську годину, аби максимально зменшити поширення спалаху COVID-19. Зараз в Туреччині уже зафіксували 100 тисяч хворих. Яка ситуація в країні зараз та як влада бореться з пандемією – читайте далі.

В ефірі 24 каналу жителька Туреччини Катерина Дзюман розповіла, що про комендантську годину людей попередили завчасно.

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"Був час з понеділка по середу закупитись всім необхідним. У четвер та п'ятницю магазини працювали до 14:00. Тільки в суботу та неділю все закриють повністю", – сказала Дзюман.

Кількість хворих на COVID-19 у Туреччині – приблизно 100 тисяч осіб. Це навіть більше, ніж у епіцентрі спалаху недуги – Китаю.

Ця кількість людей, це не тільки громадяни Туреччини. Це ще й іноземці,

– запевнила Катерина Дзюман.

За словами жінки, COVID-19 у Туреччині лікують безкоштовно не залежно від того, є в людини громадянство, чи страховка. Тест на виявлення COVID-19 медики роблять безкоштовно. Зокрема, тоді, коли недугу зафіксували у одного з членів родини. Тоді терміново перевіряють усіх, хто контактував з хворим.

Як зазначила Катерина Дзюман, зараз влада Туреччини приймає безпрецедентні методи боротьби зі смертоносною недугою, адже фінанси Туреччини залежать від туристів та робочих місць.



У Туреччині зафіксували більше хворих, ніж у Китаї / Фото: EPA

Як Туреччина бореться з COVID-19

В країні працюють стоматологи та лікарні. Однак звертаються туди за допомогою лише в екстренних випадках, коли життю людини дійсно загрожує небезпека. Якщо є можливість все ж полікуватись вдома та не приходити у лікарню – люди стараються так і робити

Спеціальні служби регулярно дезінфікують сміттєві баки та вулиці.

Наша вулиці взагалі на окраїні міста, але її миють по кілька разів на тиждень,

– зазначила Катерина Дзюман.

Також одна з турецьких фабрик, яка виготовляла побутову техніку, останні місяці повністю переформатувала своє виробництво – тепер створюють апарати штучної вентиляції легень.

Вони створили вже понад 5 тисяч апаратів,

– запевнила Дзюман.

У Туреччині не можна виходити на вулиці дітям та людям, яким понад 60 років. "Чудово працює служба доставки продуктів та речей першої необхідності. Доставляють трішки довше, ніж зазвичай. Швидше вони доставляли протягом 24 годин, то зараз – протягом 4 днів", – розповіла жінка.

Зверніть увагу! В Туреччині повідомили про одужання від коронавірусу 107-річної Хавахан Караденіз. Вона стала одною з найстаріших жінок у світі, які одужали від COVID-19. У лікарні жінка пробула тиждень.

► Маски продавати припинили, їх роздають безкоштовно

У Туреччині люди не ходять без масок. Кожного тижня людям роздають 5 масок.

МОЗ Туреччини кожному громадянину, у якого є страховка, відправляють повідомлення з відповідним номером, за допомогою якого у будь-якій аптеці можна отримати безкоштовно 5 масок,

– розповіла Катерина Дзюман.

Жінка додала, що якщо людина прийшла в супермаркет без маски – можна дати список необхідних продуктів працівникам, а ті їх просто винесуть на вулицю.

► Мечеті давно закриті

Вже 1,5 місяці закриті усі мечеті в країні. "Як тільки в середині березня почала збільшуватись кількість заражених – одразу закрили. Віряни були незадоволені, але такі правила і всі їх повинні дотримуватись", – зауважила жителька Туреччини.



Дезінфекція в мечеті / Фото: EPA

Багато людей залишились без роботи

Катерина Дзюман наголосила, що дуже велика кількість людей залишились без роботи. Однак держава максимально намагається допомогти таким громадянам. Зокрема, кожен може оформити заяву на одноразові виплати у розмірі 1000 лір.

Також можна попросити допомоги і у влади району, у якому проживає людина,

– додала жінка.

За її словами, людям, які потребують допомоги – привозять їжу, продукти харчування. При цьому, громадяни самі допомагають один одному.



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