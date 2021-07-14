Голоса будут и за назначение, и за увольнение, – "слуга народа" о Монастырском и Авакове

Арсен Аваков написал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел. На его место могут назначить Дениса Монастырского, за что проголосуют "слуги".

Об этом рассказал нардеп от "Слуги народа" и член комитета по вопросам правовой политики Денис Маслов. Голосование за увольнение и назначение должны провести в четверг, 15 июля.

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Нардеп пояснил, что министр самостоятельно проявил инициативу своего увольнения. Арсен Аваков написал заявление 13 июля.

По моему ощущению голоса, необходимые за его отставку, есть. Так же я думаю будут голоса и за назначение нового главы кандидатом, который рассматривается фракцией,

– отметил он.

Маслов считает, что несмотря на то, как во фракции "слуг" поддерживают кандидатуру Дениса Монастырского, политсиле хватит собственных голосов за его назначение.

Поддерживает ли депутат увольнение Авакова

Аваков занимал должность главы с 2014 года. По словам Маслова, нельзя отвергать того, что министр сделал за это время. "Он был фактором стабильности и во времена выборов, и в деятельности МВД", – подчеркнул депутат.

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Кроме того, сфера деятельности МВД является достаточно широкой. В частности, включает вопросы экстерной медицины. В то же время немало резонансных расследований так и не завершили. По мнению Маслова, Аваков хочет представить отчет о своей работе на заседании правительства 14 июля.

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