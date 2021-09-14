Масочный режим и дистанция: Шмыгаль объяснил, что будет с транспортом при усилении карантина

Премьер Денис Шмыгаль рассказал, что во время усиления карантина в Украине не планируют останавливать работу общественного транспорта. В то же время определенных норм и пассажиры, и перевозчики все же должны придерживаться.

Глава правительства во время пресс-конференции рассказал, как Кабмин планирует противодействовать пандемии COVID-19 и какие ограничения могут ввести в красной зоне карантина.

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Как будет работать общественный транспорт

Шмыгаль пояснил, что правительство потребует у водителей и работников общественного транспорта вакцинироваться.

Подход ко всем будет справедлив и одинаков. Коллективы должны быть вакцинированы. В желтой зоне – минимум одной дозой, а красной – двумя,

– подчеркнул премьер.

Что касается пассажиров, то требования для них неизменны:

масочный режим;

социальная дистанция.

По его словам, требовать сертификаты вакцинации у пассажиров общественного транспорта нецелесообразно. В то же время глава правительства подчеркнул, что прекращать работу общественного транспорта не планируют.

Наша цель – защитить людей, не вмешиваясь в экономику и не делая жесткого локдауна,

– заметил Шмыгаль.

Он добавил, что в Украине будет работать адаптивный карантин в том же виде, в котором он функционировал ранее. Некоторые ограничения будут смягчены для вакцинированных коллективов.