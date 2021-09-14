Очільник уряду під час пресконференції розповів, як Кабмін планує протидіяти пандемії COVID-19 та які обмеження можуть запровадити у червоній зоні карантину.

Важливо Коли Україну переведуть в "жовту" зону карантину: відповідь МОЗ

Як працюватиме громадський транспорт

Шмигаль пояснив, що уряд вимагатиме водіїв та працівників громадського транспорту вакцинуватися.

Підхід до всіх буде справедливий та однаковий. Колективи мають бути вакциновані. У жовтій зоні – мінімум однією дозою, а червоній – двома,

– наголосив прем'єр.

Щодо пасажирів, то вимоги для них незмінні:

масковий режим;

соціальна дистанція.

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