Очільник уряду під час пресконференції розповів, як Кабмін планує протидіяти пандемії COVID-19 та які обмеження можуть запровадити у червоній зоні карантину.
Важливо Коли Україну переведуть в "жовту" зону карантину: відповідь МОЗ
Як працюватиме громадський транспорт
Шмигаль пояснив, що уряд вимагатиме водіїв та працівників громадського транспорту вакцинуватися.
Підхід до всіх буде справедливий та однаковий. Колективи мають бути вакциновані. У жовтій зоні – мінімум однією дозою, а червоній – двома,
– наголосив прем'єр.
Щодо пасажирів, то вимоги для них незмінні:
- масковий режим;
- соціальна дистанція.
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