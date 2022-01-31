По информации представителей правоохранительной системы оккупантов, механические повреждения получили 15 транспортных средств. Сейчас на месте оформляют ДТП.
Ранее Российский БТР вспыхнул на трассе в оккупированном Крыму: видео с места происшествия
Причиной ДТП стало превышение скорости
Столкновение произошло около 8:30 возле села Глубокий Яр. Главной причиной аварии стало превышение скорости водителями и несоблюдение дистанции. Первым съехал с дороги один автомобиль, который наехал на дорожное ограждение. После этого произошло ДТП, в котором повредили 5 автомобилей.
Через короткий период –еще несколько аварий. Как сообщают в СМИ, пострадавших в столкновениях машин нет.
Смотрите видео с места аварии / Видео из телеграм-канала "AMS Таврида"
Предыдущая масштабная авария в оккупированном Крыму: детали
- 14 января на полуострове произошла еще одна крупная авария, в которую попали 13 машин.
- ДТП произошло на участке трассе Симферополь – Бахчисарай – Севастополь. Машины столкнулись в районе моста через реку Бельбек.
- Грузовик и легковушки не разминулись из-за сильного гололеда.
- Пострадали три человека.